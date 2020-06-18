شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط ..وخام برنت يسجل 41.12 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعا ، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أغسطس 41.12 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 1.01 %، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يوليو 38.15 دولار للبرميل مرتفعه بمقدار0.50%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ، أن اسعار النفط اليوم، ارتفعت مدعومة بإلتزام تحالف أوبك بلس بقيادة روسيا والسعودية، بإتفاق خفض الإنتاج حيث كانت قد قررت في وقت سابق تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية 9.7 مليون برميل يوميا لشهر إضافى حتى نهاية يوليو 2020.

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وكانت اسعار النفط قد شهد إنخفاضا أمس حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 29 سنتا أو 0.7 % إلى 40.67 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ما يعادل 1.1 % إلى 37.95 دولار للبرميل، بينما قفزت أسعار النفط نحو 4 % خلال تعاملات أول أمس الثلاثاء بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020 إلى 9107 مليون برميل يوميا في عام 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة في مايو، مشيرة إلى استهلاك أعلى من المتوقع خلال إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك وفقا لتقريرها الشهري .

وكانت منظمة "أوابك"، قد أعلنت فى تقريرها الشهرى على إنها تبقى على توقعاتها بانخفاض الطلب العالمى على النفط فى 2020 بمقدار 9.07مليون برميل يوميا بسبب أزمة كورونا، مؤكدة على إن الطلب العالمى على النفط سينخفض 6.4 مليون برميل يوميا فى النصف الثاني من 2020 مقابل 11.9 مليون برميل يوميا فى النصف الأول من 2020، مع توقعات "بتعاف تدريجي" حتى نهاية العام.