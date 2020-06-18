شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.63% وسط زيادة أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بجلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.63% رابحاً 45.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7355.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 8.81% خاسراً 836.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8659.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 398.6 مليون سهم بقيمة 9.7 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.14%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.190%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%.

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وقفز 95 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.91%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 4.22%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 3.99%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 4.98%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.18%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 846.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، النتائج المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020 للشركة الأم، أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، وبلغ إجمالي الإيرادات 5.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 10.3 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام الماضي، وتحولت الشركة إلى الخسارة وبلغت 645.8 ألف ريال مقابل 52.5 ألف ريال، يعود سبب الخسارة إلى القيام بأعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة في الربع الأول من عام 2020 والذي تسبب في انخفاض الدخل بالإضافة إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق.