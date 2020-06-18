سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.23 دولار ليبلغ 36.14 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.23 دولار ليبلغ 36.14 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 34.91 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 1.24 دولار أو 3.1 في المئة لتسجل عند التسوية 40.96 دولار للبرميل في حين صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار أو 3.4 في المئة لتبلغ عند التسوية 38.38 دولار للبرميل.