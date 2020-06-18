شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر مراحل انضمام الأسهم السعودية للأسواق الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ستسدل سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس الستار على آخر مراحل انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث سيتم تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات فوتسي في 22 يونيو 2020 بحسب أسعار إغلاق يوم 18 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن تضخ الصناديق الخاملة التابعة لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية نحو 3.37 مليار ريال "899 مليون دولار"، بعد تقسيم هذه المرحلة إلى شريحتين.

وجذب تنفيذ مراحل الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" بنحو 100.7 مليار ريال "نحو 27 مليار دولار" للأسهم السعودية منذ 30 ديسمبر 2018 حتى 11 يونيو الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وكانت "فوتسي راسل" قررت في مارس الماضي، تقسيم المرحلة الخامسة، التي تمثل 25 % من وزن السوق السعودية في مؤشرها إلى شريحتين، الأولى 25 % من المرحلة "6.25 % من وزن السوق"، وتم تنفيذها في مارس الماضي، والثانية 75 % "18.75 % من وزن السوق" التي يتم تنفيذها حاليا.

وكان من المفترض تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة كاملة في مارس الماضي، إلا أن "فوتسي راسل" قسمتها إلى شريحتين لتقليل المخاطر على المستثمرين في السوق.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 مارس 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في مارس 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها ستنتهي في 22 يونيو الجاري لتقليل المخاطر على المستثمرين.