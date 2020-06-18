شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو إنفست: 1.97 تريليون دولار أصول بنوك 4 دول خليجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في القروض خلال الربع الأول من 2020 كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات وقطر وعُمان.

وحسب تقرير لشركة كامكو إنفست اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد أدت أزمة جائحة كوفيد-19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد النتائج المالية لهذين البلدين في هذا التقرير.

واستعرض التقرير أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام، والذي يشير إلى أن البنوك في الدول الأربع أظهرت تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من 2020، حيث ارتفعت إجمالي أصولها بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

وبالمقارنة بأداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية. وسجلت البنوك المدرجة في السعودية أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5% تليها الإمارات بنسبة 2.9%، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8%.

ونجحت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، حيث نمت أصولها بأحد أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي، مرتفعة بنسبة 4.6% مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3%.

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أمّا من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3% مقابل 11.0% للبنوك الإسلامية. وفي الوقت ذاته، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 2.4% وصولاً إلى 1.64 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2020، مقابل 1.60 تريليون دولار خلال الربع الرابع من 2019.

وأظهرت البنوك نمواً متواصلاً في الإقراض خلال هذا الربع في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض بنسبة 2.8%، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار و1.22 تريليون دولار، على التوالي.

وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى أعلى زيادة متتالية في صافي القروض خلال الفترة بنمو بلغت نسبته 4.6%، وجاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية بتسجيلها نمواً بنسبة 3.4%، في حين أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً هامشياً بنسبة 0.8%.

وارتفعت ودائع العملاء خلال الفترة نفسها بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كل الاقتصادات الأربعة، حيث سجلت السعودية أعلى معدل نمو بالنسبة إلى ودائع العملاء بنمو بلغت نسبته 3.5%، تبعتها الإمارات بنسبة 3.2% وقطر بنسبة 2.7%.

وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء، مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7% للبنوك المدرجة في الدول الأربع في الربع الأول 2020 مقابل 82.9% خلال الربع السابق.

ويرى التقرير أن البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل آثار أزمة "كوفيد - 19" على المدى القريب مع وجود رأسمال كاف وسيولة مناسبة. وستلعب البنوك أيضًا دورًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية، وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام.