شكرا لقرائتكم خبر عن البنيان: قرار توزيعات "سابك" دليل على قوة الوضع المالي والتعاطي مع التحديات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يوسف البنيان الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن قرار توزيعات "سابك" التي أعلنت عنها صباح اليوم الأربعاء سابق لاستحواذ أرامكو ويدل على قوة الوضع المالي للشركة والتعاطي مع التحديات ويؤكد على استراتيجية النمو والاهتمام بتوزيع الأرباح بشكل مستدام.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، "أن منتجات "سابك" ستتم تحت هوية الشركة الحالية وستحافظ سابك على هويتها كما أن حوكمة الشركة وعملها سيتم كما هو الحال علية الأن تماشياً مع نظام الشركات ونظام متطلبات هيئة سوق المال. أسعار اللقيم تحددها وزارة الطاقة و"سابك" لن تحصل على ميزة تفاضلية وأن تملك أرامكو لن يعطي سابك أية ميزة تفاضلية في أسعار اللقيم. "

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وأعلنت أرامكو السعودية، أمس إتمامها صفقة استحواذها على حصةٍ نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

وتابع "هناك فوائد كبرى من خلال التكامل مع شركتين عالميتين سواء في منظومة المنتجات أو سلاسل الإمدادات أو في بعض القطاعات التي سوف تعزز القيمة التنافسية لكلتا الشركتين. هناك لجنة مختصة في أرامكو للتعاون والتكامل والتي تستهدف تحقيق سبل الاندماج الأمثل للشركتين في بعض الأعمال التي سوف تعزز القيمة التنافسية والعائد الأيجابي على مساهمي الشركتين".

وبحسب البنيان فإن سابك وباعتبارها منصة النمو في قطاع الكيميائيات، تتوقع أن تستفيد من حجم الأعمال، والتقنيات، والقدرات الاستثمارية وفرص النمو الهائلة التي ستجلبها أرامكو السعودية على صعيد الإنتاج المتكامل للطاقة والكيميائيات. وتتطلع سابك للمساهمة في نمو قطاع الكيميائيات على المستوى العالمي، بالتوازي مع مواصلة دعمها لرؤية المملكة 2030".