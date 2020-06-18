شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الناصر: إنتاج أرامكو وسابك من البتروكيماويات بلغ 90 مليون طن في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن حجم إنتاج أرامكو وسابك من البتروكيماويات بلغ 90 مليون طن وفقا لأرقام 2019.

وعبر الناصر في مقابلة مع "العربية" عن تفاؤله بتحقيق الأهداف الاستراتيجية من صفقة الاستحواذ التاريخية على 70% من "سابك" التي تعتبر من أكبر الصفقات العالمية.

وقال الناصر إن صفقة استحواذ أرامكو على سابك تخدم الأهداف الاستراتيجية للشركة والمملكة لتنويع مصادر الدخل القومي، إضافة إلى خلق القيمة على المدى الطويل.

وأكد الناصر أن سابك تتمتع بقدرات بكوادر بشرية مؤهلة بخبرات عالمية، وستكون هناك فرص للنمو والتكامل، ويعد استهلاك النفط من قطاع البتروكيماويات من أكثر المجالات التي تسجل نمواً مما يشكل استدامة لأسواق النفط في المستقبل للسنوات الـ 40 المقبلة.

Advertisements

وأضاف أن الصفقة تقع في صميم استراتيجية أرامكو التي تستهدف قطاع التكرير والكيميائيات في تحقيق النمو لخلق القيمة، وهذا ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة بأن تكون أرامكو شركة رائدة على مستوى العالم في التكامل بين الطاقة والكيميائيات.

وأوضح الناصر أن أرامكو تفاوضت على سعر الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة على أسس تجارية بحتة واعتمادا على النظرة بعيدة المدى لخلق القيمة، وليس على اعتبارات سعر السهم على المدى القريب.

وقال إن أرامكو السعودية استخدمت في تقييم الصفقة منهجيات تقليدية، منها طريقة تحليل التدفقات النقدية المخفضة، ومضاعفات تداول الشركات المماثلة ومضاعفات الصفقات السابقة، ونحن على قناعة بأن آثار جائحة كورونا وأوضاع السوق العالمي لن تدوم طويلاً، لذا فإن الصفقة تتواءم مع النظرة طويلة الأجل بخصوص خلق القيمة.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أمس عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

وقالت أرامكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن سعر الشراء الذي دفعته للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك بلغ 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.