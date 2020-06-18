شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس جديد لشركة "سابك" بعد استحواذ أرامكو عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خالد بن هاشم الدباغ رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لعبدالعزيز بن صالح الجربوع، ضمن قبول استقالة وتعيين 3 أعضاء من مجلس إدارتها، بسبب إتمام صفقة استحواذ شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" على أسهم صندوق الاستثمارات العامة في شركة "سابك".

وقالت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية "تداول"، إن خالد بن هاشم الدباغ يتمتع بخبرات عملية واسعة في المجال الإداري والمالي، ويشغل حالياً منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في شركة أرامكو السعودية. وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة توليدو في الولايات المتحدة.

وانتهت شركة "أرامكو السعودية" من الاستحواذ على حصةٍ نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، وبحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، نقلت ملكية الأسهم المملوكة للصندوق لشركة أرامكو للكيماويات التابعة لأرامكو السعودية.

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وقالت "سابك" إنها ستستمر كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، وسوف تسمر على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة، وحصة الـ 30% المتبقية من أسهم شركة "سابك"، المطروحة للتداول العام، لن تكون جزءاً من الصفقة.

وجرى تعيين أوليفير ثوريل عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة "سابك"، وزياد بن ثامر المرشد غير تنفيذي بمجلس الإدارة، بدلاً من روبيرتو قيالدوني وراشد بن إبراهيم شريف.

وقالت الشركة إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.