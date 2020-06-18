اليورو مقابل الين يستمر بالهبوط- تحليل - 18-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا بابتعاده عن مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 121.90 ليسجل بذلك أهداف سلبية جديدة بوصوله نحو 119.80. نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يشكل عامل أساسي لتأكيد الاستمرارية السلبية بتقديمه لعزم سلبي جديد وليدعونا ذلك لانتظار ملامسته السعر للهدف الرئيسي والمستقر عند 119.25.
لابد من التنويه إلى أن تسلل السعر دون مستوى 119.25 فإن ذلك سيفتح الباب أمامه لاستهداف المزيد من المستويات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة والتي قد تستهدف مستوى 118.20 و 116.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.40 و 119.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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