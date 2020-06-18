شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل أول الأهداف السلبية-تحليل - 18-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر الزوج بتداولات يوم أمس عن المسار الصاعد بعفل الضغوط السلبية المتكررة بتحقيقه لكسر دعم القناة الفرعية الصاعدة المستقر عند 134.40 لنلاحظ تسجيله لأول الأهداف السلبية عند 133.65 والتي تتمثل بمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي.

مما سبق, سنتخذ الميل الهابط بشرط ثبات الدعم المكسور والممتد نحو 134.75 ليشكل ذلك مقاومة جديدة أمام التداولات السلبية, بالإضافة إلى أهمية تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليستغل ذلك بتشكيل هجوم سلبي جديد وليستهدف من خلاله مستوى 133.00 وصولا نحو 131.60 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.70 و 133.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط