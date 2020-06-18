شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو التذبذب السلبي– تحليل - 18-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر البلاتين مؤخرا ضمن النطاق الجانبي والمتمثل بالحاجز المستقر عند 870.00 بينما يتمركز الدعم المحوري عند 767.00, إلا أن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يدعم التذبذب السلبي لتداولات الفترة الحالية ولنتوقع بدء زحف السعر بسلبية لحين اختباره للدعم المحوري ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 767.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط