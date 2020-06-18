شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو التذبذب السلبي– تحليل - 18-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر البلاتين مؤخرا ضمن النطاق الجانبي والمتمثل بالحاجز المستقر عند 870.00 بينما يتمركز الدعم المحوري عند 767.00, إلا أن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يدعم التذبذب السلبي لتداولات الفترة الحالية ولنتوقع بدء زحف السعر بسلبية لحين اختباره للدعم المحوري ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 767.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يميل نحو التذبذب السلبي– تحليل - 18-6-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.