شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقر دون الحاجز– تحليل -18-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تأثره بالميل الهابط من جديد بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون الحاجز المستقر عند 2.6200, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه قريبا للعزم السلبي الإضافي وليمكنه ذلك من الهبوط نحو 2.4530 ليشكل ذلك الهدف السلبي الأول لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز فإن ذلك سيعيده للمسار التصحيحي الصاعد ليواصل بذلك محاولات تسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 2.7100 و 2.8080 ليختبر بذلك مقاومة القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز