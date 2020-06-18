شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظل تسعير المستثمرين لاحتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا وأظهر النتائج التجريبية لدواء "ديكساميثازون" أنه يساعد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس التاجي.

في تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.59% لتتداول حالياً عند 818.62$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 823.47$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 96.98 مقارنة بالافتتاحية عند 97.08.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 342 ألف طلب إلى 1,300 ألف طلب مقابل 1,542 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 1,129 ألف طلب إلى 19,800 ألف طلب مقابل 20,929 ألف طلب.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 23.0 مقابل 43.1 في أيار/مايو الماضي، وقبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.4% مقابل تراجع 4.4% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً إلى حديث رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر عن استجابة الاحتياطي الفيدرالي لجائحة كورونا في حدث الذي يستضيفه مركز التكافل العالمي، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع التوترات الجيوسياسة في آسيا وبالأخص بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والاشتباكات الأخيرة على حدود جبال الهيمالابا بين القوات الصينية والهندية، ما اطفى بريق العلامات المشجعة على التحفيز المالي والنقدي لمواجهة الزيادات المقلقة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي مؤخراً وبالأخص في العاصمة الصينية بكين وفي ولاية تكساس الأمريكية.