شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك دون المتوسط المتحرك – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة أمام السعر ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً حتى الآن، بانتظار اختبار مستوى 0.9456 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9350.

الثبات دون 0.9541 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 0.9625.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9420 والمقاومة 0.9550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط