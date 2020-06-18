شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول الكسر – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات جديدة لكسر دعم القناة الصاعدة، لكننا نعتمد على ثبات الإغلاق اليومي فوق هذا الدعم الذي يرتفع الآن إلى 0.6885 لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، ويحتاج السعر للارتقاء فوق هذا المستوى لتأكيد استئناف التداولات الإيجابية والتوجه نحو هدفنا الأول الذي يتواجد عند 0.7000.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن ثبات السعر دون 0.6885 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد