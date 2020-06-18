شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يزحف نحو الأسفل – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية هادئة ليختبر حاجز 40.00 دولار مع افتتاح اليوم، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، معتمدين على ثبات السعر دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يتحول إلى مقاومة مهمة الآن عند 42.35، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 38.90 ثم 37.86.
قد يشهد السعر بعض التذبذب الجانبي إلى أن يتمكن من الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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