شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بهدوء – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ليبتعد تدريجياً عن مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويحتاج لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يصل هدفه الرئيسي المتوقع إلى 32.40.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 38.65 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختبار القمة المسجّلة مسبقاً عند 40.41.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينخفض بهدوء – تحليل - 18-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.