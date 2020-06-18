شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بهدوء – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ليبتعد تدريجياً عن مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويحتاج لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يصل هدفه الرئيسي المتوقع إلى 32.40.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 38.65 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختبار القمة المسجّلة مسبقاً عند 40.41.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 38.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط