شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ويظهر تداولات ضيقة النطاق في الجلسات الأخيرة، وطالما أن السعر فوق 17.10، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، مع الإشارة إلى أن اختراق 17.85 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو الأهداف الإيجابية الرئيسية التي تصل إلى 18.20 ثم 18.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد