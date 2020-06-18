شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالتذبذب – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للتذبذب حول خط المقاومة الذي يظهر بالرسم البياني، ويتحرك فوق المتوسط المتحرك 50 ليحصل على دعم إيجابي يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 1765.00 كمحطة إيجابية أولى.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1810.00، بينما يمثل كسر 1721.00 عامل سلبي سيضغط على السعر لانخفاض مؤقت نحو مناطق 1691.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد