شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً جديداً لمستوى 1.3612، ونلاحظ أن هذا المستوى يظهر قوة أمام محاولات السعر الإيجابية، ليبدأ بسلبية اليوم ويحاول الابتعاد عن المستوى المذكور، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي.

هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.3362، بينما يمثل اختراق 1.3612 مفتاح التحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي للاندفاع نحو 1.3813 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3470 والمقاومة 1.3612

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط