شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 106.44، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 105.20.

من هنا، فإننا نرجّح سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 107.68 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 107.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط