الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 18-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2515 وحافظ على ثباته فوقه، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات، ليحفّز السعر على تقديم تداولات إيجابية متوقعة خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1.2777 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً بإغلاق يومي دون مستوى 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2470 والمقاومة 1.2660
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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