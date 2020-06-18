شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد طفيف بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1.1270، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بثبات السعر دون 1.1270، حيث إن اختراقه سيقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو 1.1420 مبدئياً، بينما يتواجد هدفنا السلبي التالي عند 1.1175.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1150 والمقاومة 1.1320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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