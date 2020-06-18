شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الصينية اليوم الخميس مع تسعير المستثمرين لاحتمالية تفشي موجة ثانية من كورونا والنتائج التجريبية الإيجابية لدواء "ديكساميثازون" الذي يحد من خطورة الفيروس.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.6% مقابل نمو 0.5% في الربع الرابع الماضي، أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لانكماش 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي انكماش 0.2% مقابل نمو 1.8% في الربع الرابع، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً للأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى 7.1% مقابل 6.4% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف تراجعاً 227.7 ألف مقابل تراجع 607.4 ألف في نيسان/أبريل، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.35% ليخسر 5.53 نقطة ويصل إلى المستوى 1,581.56، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 95.59 نقطة ويصل إلى المستوى 22,360.17.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.46% ليربح 18.66 نقطة ويصل إلى المستوى 4,036.25، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.03% ليربح هو الأخر 1.00 نقطة ويصل إلى المستوى 2,936.88.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ 0.34% ليخسر 82.95 نقطة ويصل إلى المستوى 24,398.46، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.21% ليخسر هو الأخر 4.45 نقطة ويصل إلى المستوى 2,136.60.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 1.45% ليخسر 164.24 نقطة ويصل إلى المستوى 11,170.07، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.65% ليخسر هو الأخر 38.77 نقطة ويصل إلى المستوى 5,953.00.