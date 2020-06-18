الكابلات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 18-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.04% بما يعادل -0.28 نقطة، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 14.52 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.52 ومستوى المقاومة 14.52.

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