شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم طباعة وتغليف (4270) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 0.95% بما يعادل 0.12 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم بدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ولكن بالرغم من ذلك يظل السهم يتحرك بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.00، ليستهدف مستوى الدعم 12.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.48.

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