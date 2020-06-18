شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.93% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء عودة الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.40 ومستوى المقاومة 13.76.