شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يصعد على استحياء – تحليل صباحي – 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بحر العرب (7201) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.74% بما يعادل 0.25 نقطة، وما يكبح من المزيد من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.30 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.05 ومستوى المقاومة 37.00.