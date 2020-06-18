شكرا لقرائتكم خبر عن سوليدرتي تكافل يغلق على أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سوليدرتي تكافل (8290) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.03% بما يعادل 50 هللة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولينجح في اختراق مقاومته الحالية 12.50، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.76.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.76.