شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجوف الزراعية (6070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.55% بما يعادل 1.30 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى مقاومته الحالية 29.78.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 27.15، ليستهدف مستوى المقاومة 33.09.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 32.00.