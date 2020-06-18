شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الانماء طوكيوم (8312) في آخر جلساته، مع بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.38% بما يعادل 66 هللة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في الاستقرار أعلى مستوى 12.58، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 16.00 إلى 9.16)، مدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.58، ليستهدف آخر مستويات فيبوناتشي التصحيحية عند سعر 14.54 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 14.00.