شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة صافولا يرتفع بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة صافولا (2050) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.03% بما يعادل 0.45 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 42.00، ليستهدف مستوى المقاومة 46.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 46.86.