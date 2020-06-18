شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لتسليم وحدات سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس المقبل، كآخر موعد لتسليم وحدات سكن مصر بالمدينة، حيث يستمر التسليم نحو شهرين متتالين فى خطوة لمنع التزاحم على البنوك ومقر الجهاز، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ الجهاز فى إجراءات تسليم نحو 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" المرحلة الأولى غرب جامعة دمياط، يوم الأحد الماضى، حيث تم ، تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد الماضى 14وكذلك تم تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين الماضى، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء، الماضى، ووحدات العمارة رقم 4، أمس الأربعاء و تم تخصيص اليوم الخميس 18/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وذكر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 21/6/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 22/6/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 23/6/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 24/6/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 25/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 28/6/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الإثنين 29/6/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 1/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 2/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

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وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 6/7/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 8/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 9/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الإثنين 13/7/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 15/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 16/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وقال المهندس محمد رجب: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الأحد 19/7/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الإثنين 20/7/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 21/7/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 22/7/2020، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 26/7/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 27/7/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 28/7/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 29/7/2020، وتم تخصيص يومى الأحد 9/8/2020 والإثنين 10/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع " دمياط الجديدة "، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك " الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.