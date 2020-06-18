شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في استراليا يفوق التوقعات خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 7.1% مقابل 6.4% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 6.9%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً بنحو 227.7 ألف مقابل تراجع بنحو 607.4 ألف والتي عدلت من تراجع بنحو 594.3 ألف في نيسان/أبريل، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 105.0 ألف.

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