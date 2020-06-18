شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت انكماش بنسبة 1.6% مقابل نمو بنسبة 0.5% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى انكماش بنسبة 1.0%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تباطؤ انكماش نسبة 0.2% مقابل نمو بنسبة 1.8% في القراءة السنوية السابق للربع الرابع، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3%.