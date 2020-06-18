شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر شكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5477 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، والذي نتوقع معه ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5000 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,436 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,500 نقطة