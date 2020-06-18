شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع نهاية تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9229 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 9100 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق عرضي ما بين مستوى 9100 ومستوى 9400 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,183 وبين مستوى المقاومة هو 9,286 نقطة
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