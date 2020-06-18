شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 98 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 90 فلس، كما استقر السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 108 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 90 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 94.0 بينما مستوى المقاومة هو 102.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد