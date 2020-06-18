شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9٫20 فلس، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 8 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.1 بينما مستوى المقاومة هو 9.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط