شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED)انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 411 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 430 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 370 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 430 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 409.0 بينما مستوى المقاومة هو 414.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط