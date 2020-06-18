شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 11٫60 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، في ظل إنطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 10٫20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.5 بينما مستوى المقاومة هو 11.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط