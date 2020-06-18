شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصفاة للطاقة القابضة (SENERGY) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 16٫20 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية، كما إطلاق مؤشر "PriceROC” إشارة بيع، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 15٫50 ريال كمستوى أول ثم 13٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.9 بينما مستوى المقاومة هو 16.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط