شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يعوض خسائر اسبوعين -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫22 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، وهو ما يشير الى إمكانية مواصلة السهم لارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 1٫27 ريال كمستوى أول ثم 1٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.20 وبين مستوى المقاومة هو 1.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد