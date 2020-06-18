شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير متجاوزا هدفه السعري الأول والذي كان عند مستوى 8٫40 ريال، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 8٫527 ريال، وهو أعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 9٫20 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 8٫20 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.40 وبين مستوى المقاومة هو 8.74 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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