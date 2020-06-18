شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال رابع جلسات الآسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2٫565 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 2٫50 ريال، مسجلا بذلك أعلى مستوى في شهر، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة التالي عند 2٫75 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫48ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.52 وبين مستوى المقاومة هو 2.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد