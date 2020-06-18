شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD)يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات مس الأربعاء ليغلق عند مستوى 8٫22 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 7٫4 ريال مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.14 وبين مستوى المقاومة هو 8.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط