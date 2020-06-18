شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يرتفع لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الأول عند مستوى 0٫70 ريال، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫691 ريال، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع الوصول لمستوى المقاومة 0٫75 ريال وذلك في حالة تجاوزه لمستوى 0٫7 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.67 وبين مستوى المقاومة هو 0.72 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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