شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز قدرة المباني على التكيف مع الإشغال المنخفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مروان زيدان*

أثرت جائحة فيروس كوفيد - 19 بشكل واضح على جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم، ما أدى بدوره إلى انخفاض نسب الإشغال في آلاف المباني نتيجة الإغلاق العام للمكاتب ومراكز التسوق والمرافق التجارية الأخرى. وحين تبدأ هذه المرافق ومراكز التسوق بالعودة تدريجياً إلى عملياتها الاعتيادية، فإنها ستكون في حالة إشغال منخفضة بشكل كبير ومن المرجح أن تستمر في هذا الوضع لفترة من الوقت، الأمر الذي يتطلب تعزيز كفاءة أنظمة الطاقة وقدرتها على التكيف مع هذا الوضع المؤقت، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لمديري المباني ومسؤولي المرافق تعزيز كفاءة عمليات مرافقهم وضمان قدرتها على التأقلم مع هذا الوضع؟

يحتاج المسؤولون عن المباني لكي يتمكنوا من البدء بإعادة عملياتهم التشغيلية بشكل ناجح، إلى التخطيط الفعال لتحسين العمليات التشغيلية خلال المرحلة القادمة، إلى جانب التحقق من نموذج الأعمال الخاص بالمبنى وتعديل مفهوم التشغيل لضمان توفير وخلق القيمة على المدى الطويل.

يجب أن تبدأ عملية التحول إلى عمليات الإشغال المنخفض بقائمة مرجعية لجميع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الرئيسية فضلاً عن الأصول الخاصة بعمليات الأتمتة في المبنى، بما في ذلك أجهزة التكييف والتبريد ومعالجات الهواء والمراجل وملفات المروحة ومكيفات الهواء الطرفية المعبأة ووحدات السطح. ويحتاج مديرو الأبنية لمعرفة أي من هذه المكونات الرئيسية قيد التشغيل وسحب الطاقة وإدارة الظروف البيئية. كما أن هناك أيضاً حاجة لفهم المكونات التي تحكمها أنظمة إدارة المباني (BMS) الخاصة بالمبنى إضافة إلى الأنظمة المستقلة التي تتطلب تعديلات يدوية.

قبل البدء في إجراء تعديلات على الأنظمة، من المهم جداً توثيق أي تغييرات يتم إجراؤها على الأنظمة وعمليات التشغيل الأخرى. ويجب القيام مسبقاً بتوثيق الإعدادات القياسية بالتفصيل، (قد تكون هذه فرصة جيدة للقيام بذلك في حال عدم القيام به مسبقاً)، لذا فإن تتبع التغييرات سيساعد على إعادة تشغيل الأنظمة بالكامل من دون أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الأداء في حال وجود تغيير أو خلل في معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

ومن المهم معرفة أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق مستويات عالية من الكفاءة، كما يمكن تجاوز النقاط النموذجية لمجموعة الإشغال المنخفض التي يتم استخدامها خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما تكون المرافق غير مشغولة لأشهر، لذلك يمكن تغيير النقاط المحددة الخاصة بدرجة الحرارة بشكل أكثر حدة - ولكن ضمن قيود.

ويجب أيضاً مراعاة التغييرات التي تطرأ على حمولة الطاقة المقاسة بالوحدات الحرارية البريطانية.

ويمكن الاستفادة من محركات الأقراص متغيرة السرعة (VSDs)، حيث إن أنظمة المبنى تم تصميمها لتتناسب مع السعة الشغيلية الكاملة أو مستويات قريبة منها وليس السعة المنخفضة. ومع محرك ثابت السرعة، سيظل استخدامك للطاقة ثابتاً بغض النظر عن مستوى الإنتاجية. ويمكن أن تقلل المبردات ذات محركات الأقراص متغيرة السرعة من الطاقة التي يتم إنتاجها عن طريق التحكم بظروف الحمولة جزئياً وخفض التيار، وبالتالي توفير الطاقة. وينبغي ملاحظة أن بعض محركات الأقراص متغيرة السرعة قد لا تكون متصلة مع أنظمة المبنى، لذلك يجب تعديلها وضبطها يدوياً. وبغية توفير الطاقة، يجب تشغيل المبردات المدعومة بمحركات الأقراص متغيرة السرعة إضافة إلى الغلايات أو المراجل ومكونات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأخرى مثل معالجات الهواء في المنطقة الواحدة ووحدات ملفات المراوح.

وتحتاج أي خطة منخفضة الإشغال أيضاً إلى الأخذ بعين الاعتبار بقية الموظفين، لذلك يجب التفكير في المساحات الأساسية التي لا تزال بحاجة إلى شغلها والتأكد من بقاء الموظفين مرتاحين.

* مدير إقليمي في «شنايدر إلكتريك»