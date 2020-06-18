شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سلع ساهمت فى خفض واردات مصر.. يتصدرها الحديد والقمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت الواردات 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%.

وتشير بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

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وجاءت واردات القمح فى المركز الثاني، والتى بلغت 260 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 366 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 28.8%، كما بلغت قيمة الواردات من البترول نحو 222 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 741 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 70%.

وسجلت الواردات المصرية من أدوية ومحضرات صيدلة 206 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 211 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.2%، وتراجعت الواردات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية نحو 177 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 254 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 30.5%، كما تراجعت الواردات المصرية من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 146 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 266 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 45%.