شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين يطالب بعمل ميثاق شرف لشركات الوساطة التأمينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الخالق عمر خبير التامين ورئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية بضرورة عمل ميثاق شرف لشركات الوساطة ، وذلك بهدف منع المنافسة غير الشريفة والممارسات الخاطئة التى يقوم بها بعض الشركات ، وخاصة ما يعرف بظاهرة "حرق الأسعار" والتى يمكن ان تتسبب فى تراجع أداء القطاع التامينى ، وإلحاق الضرر بالسوق المصرى.

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وأضاف عمر فى تصريحات لـ ”الخليج 365” ان الجمعية قامت بالتواصل مع هيئة الرقابة المالية بهدف التعاون فى عقد دورات تدريبية لشركات الوساطة ، لتعريفهم بالإجراءات والخطوات اللازمة لسير العمل دون مخالفات و لتفادى الوقوع فيها ، وخاصة بعد قارا الهيئة ، وانه يجب على الهيئة ان تقوم تقوم بتوسعة دور شركات الوساطة التأمينية فى ضم وسطاء جدد وتقوية مراكزهم المالية والإنتاجية ، و تلزم شركات الوساطة بزيادة عدد الوسطاء المسجلين لديها كل عام ، وتدريبهم على التسويق الإلكترونى ، ومعرفتهم بكل ما يخص التأمين.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت عن وقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة فى الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية فى أسواق التأمين العالمية، و إن قرار المجلس تم اتخاذه فى ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري، إن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة فى التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً، وبالتالى لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة فى نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وأن الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة فى أسواق التأمين الرائدة.